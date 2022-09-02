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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل الزفاف.. نور دياب بأجواء رومانسية مع حبيبها الأوروبي | شاهد

صدى البلد

شاركت نور دياب، ابنة الفنان عمرو دياب صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نور دياب مع حبيبها عبر خاصية الاستوري بأجواء رومانسية خطفت أنظار متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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نور عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام|شاهد

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صور جريئة وملابس مثيرة.. كيف تظهر نور عمرو دياب مع خطيبها ؟

يذكر أن   نور دياب أثارت الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال في إحدى جلسات التصوير، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة قصيرة للغاية مما جعل البعض يسخر منها ببعض التعليقات وأبرزها : ابنة عمرو دياب نسيت البنطلون وقال آخر أنا متابعك بس علشان عمرو دياب.

زفاف نور ابنة عمرو دياب

وبدأ رواد السوشيال ميديا تداول اخبار عن زفاف نور نجله الفنان عمرو دياب وشيرين رضا بمليونير أوربي  حيث سيكون حفل اسطوري.

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