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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: نتعرض لسقوط النيازك حتى شهر ديسمبر المقبل.. فيديو

نيازك
نيازك

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك  بالمعهد القومي بـ  البحوث الفلكية ، إن انتهاء فصول السنة يعتمد على دوران الأرض حول الشمس، مشيرا إلى أن انتهاء  الصيف رسميا في 23 سبتمبر لا يعني انتهاء الظواهر الصيفية وبداية الخريف فعليا.

وأضاف أشرف شاكر، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأرصاد الجوية وما تشهده من تغيرات في الفصول يحدث لها إزاحة أسبوعين قبلها أو بعدها عن التاريخ الفلكي، وهو يعتمد على عوامل معقدة أخرى مثل التلوث ، ونشاط الشمس .

الظواهر الفلكية الفترة المقبلة 

وفيما يتعلق بالظواهر الفلكية ، لفت " شاكر " إلى أن البلاد تتعرض لظاهرة النيازك في الفترة ما بين شهري سبتمبر وحتى ديسمبر المقبل . 

البحوث الفلكية توك شو الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك الظواهر الفلكية فصول السنة

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