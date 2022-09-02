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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: التعاون مع الهيئات المناظرة والشركات السويدية لبناء نظام قوي وفعال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع السفير هوكان إيمسجورد، سفير دولة السويد لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر السفارة السويدية بالقاهرة.

 

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بهذا اللقاء، لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام والصالح المشترك، ومنها التعاون مع الهيئات المناظرة بالسويد في مجالات الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات والموارد المالية للمنشآت الصحية، لتحقيق التميز في الاستغلال الأمثل للموارد وضبط التكاليف الصحية واستدامة التشغيل بمعايير عالمية.

 

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الشركات الرائدة بالسويد في مجالات التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية والاستفادة من خبراتها لدعم تطوير الخدمات، لافتًا إلى زيادة فرص الاستثمارات لكبرى الشركات السويدية التي تعمل بمجالات التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمي للخدمات داخل السوق المصرية، بما يساهم في تلبية احتياجات مصر ودول القارة الأفريقية.

 

وتناول اللقاء، تحديد آليات التعاون المشترك لنقل المعرفة والخبرات بين هيئة الرعاية الصحية والشركات السويدية الرائدة في مجالات الرعاية الصحية وجمع وتحليل البيانات والبحث العلمي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وإتاحة الفرص لإرسال بعثات علمية من الأطباء إلى دولة السويد، والتعاون في تدريب الأطقم الطبية، وكذلك آليات الاستفادة من الخبرات السويدية في استكمال مسيرة النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، واستدامة التشغيل بأحدث المعايير العالمية.

 

السبكي:  استراتيجية هيئة الرعاية الصحية النهوض بخدمات الصحة في مصر 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن استراتيجية عمل هيئة الرعاية الصحية للنهوض بخدمات الرعاية الصحية في مصر، ترتكز على عدة محاور منها التعاون مع كبرى الدول والجهات المعنية بالشأن الصحي ذات المكانة الدولية المتميزة، للاستفادة بالخبرات، لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية المتكاملة في مصر وبجودة عالمية.

 

وثمَّن، بحث التعاون مع سفارة السويد لدى مصر، لافتًا إلى أن السويد دولة رائدة في خدمات الرعاية الصحية، ولها إسهامات عديدة فى البحوث الطبية والتكنولوجيا الصحية، فضلًا عن امتلاكها العديد من المؤسسات الطبية المتميزة، مما يسهم في استمرارية تطوير خدمات الرعاية الصحية وتوظيف التكنولوجيا للارتقاء بالخدمات في مصر ودعمها دول القارة الأفريقية، والوصول بها إلى مرحلة العالمية.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون المشترك  مع الهيئات المناظرة في السويد والشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال السويدية الراغبة في الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتيحه نظام التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة في قطاع الرعاية الصحية.

 

ومن جانبه، أعرب هاكان إيمسجورد، سفير السويد لدى مصر، عن سعادته بهذا اللقاء، وما شهدته مصر من تطور خدمات منظومة الرعاية الصحية بها، مثنيًا على دور هيئة الرعاية الصحية وما حققته من إنجازات وريادة وتنافسية في مجالات الرعاية والتكنولوجيا الصحية في وقت قصير، وأثرها السريع والضخم على تطور الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا حرص بلاده على التعاون الدائم والمستمر مع مصر في مختلف المجالات، لاسيما مجال الرعاية الصحية.

 

ولفت، إلى تجربة السويد في بناء نظام رعاية صحية قوي وفعال، وتوظيف التكنولوجيا فى قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية التعاون مع مصر بما ينعكس بالإيجاب على القارة الأفريقية كلها.

 

وشارك الاجتماع من الجانب المصري، د. هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. أحمد عاطف، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على التعاون الدولي بالهيئة.

 

ومن الجانب السويدي، إريك إلدهاغن، كبير المستشارين الإقتصاديين والتجاريين في السفارة السويدية بالقاهرة، وخالد عبدالوهاب، مسئول الترويج التجاري في السفارة السويدية بالقاهرة.

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الرعاية الصحية: التعاون مع الهيئات المناظرة والشركات السويدية لبناء نظام قوي وفعال

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