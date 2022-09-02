سرا بدون علم الطرف الآخر.. 5 تطبيقات لـ تسجيل المكالمات على موبايلك

هناك أوقات يكون فيها تسجيل المكالمات ضروريا لبعض المستخدمين، حيث قد تدفعك العديد من الأسباب المختلفة لتسجيل المكالمات الهاتفية التي تجريها.

في بعض الأحيان قد يحتاج مالك مشروعا ما إلى تقييم تفاعلات العاملين من خلال اتصالاتهم، أو تذكر بعض المعلومات المهمة، أو جمع الأدلة ضد بعض المتصلين المزعجين.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح من المستحيل على مستخدمي هواتف أندرويد تسجيل المكالمات الهاتفية على أجهزتهم، نظرا للقيود الأمنية التي تفرضها شركة جوجل على نظام التشغيل، والتي تتيح لـ طرفي المكالمة سماع رسالة صوتية تقول إن الطرف الآخر يقوم بتسجيل المكالمة الهاتفية.

وفيما يلي سنستعرض إليك العديد من التطبيقات التي قد تساعدك على تسجيل المكالمات الهاتفية على أندرويد سرا للتغلب على قيود جوجل.





أفضل 5 تطبيقات لتسجيل المكالمات



يعد تطبيق تسجيل المكالمات هو تطبيق مخصص للهاتف المحمول يسمح لمستخدميه بتسجيل مكالماتهم الصادرة والواردة، يوجد العديد منها على متجر جوجل بلاي، إليك أبرزها فيما يلي:

1. تطبيق Voice recorder:

يعرف هذا التطبيق بأنه مسجل للمكالمات ولكنه في نفس الوقت يستخدم كمسجل للصوتيات، يمكنك الاعتماد عليه لتدوين الملاحظات وتسجيل المقابلات المهمة، يقدم تطبيق Voice recorder sound recorder مجموعة ميزات رائعة لمستخدمي أندرويد، أثناء تسجيل المكالمة الواردة إليك يتيح لك التطبيق الاختيار بين المايك الداخلي المدمج أو ميكروفون خارجي، كما يعمل التطبيق في الخلفية حتى عند اغلاق شاشة الهاتف، ويمكنه أيضا تسجيل المكالمات بجودة عالية، إمكانية مشاركة أو حفظ أو حذف الملف بعد التسجيل.



2. تطبيق Call recording - ACR:



اكتسب تطبيق ACR شهرة كبيرة بين مستخدمي هواتف أندرويد كتطبيق مسجل للمكالمات موجود منذ بعض الوقت فهو واحد من أكثر التطبيقات استخداما، يقوم التطبيق بتسجيل كل مكالمة تلقائيا بمجرد تثبيت التطبيق، يمنحك البرنامج القدرة على حذف التسجيلات القديمة التي قد لا ترغب في الاحتفاظ بها، كما يقدم التطبيق دعما لخاصية التخزين السحابي على خدمات مثل جوجل درايف، كما يتيح للمستخدمين اختيار كلمة المرور لحماية كل تسجيل.



3. تطبيق Voice Recorder:

يعد تطبيق Voice Recorder من أفضل برامج تسجيل المكالمات على أندرويد، على الرغم من أنه يعمل كمسجل لهاتفك الذكي إلا أنه يمكنه تسجيل المكالمات الهاتفية تدوين الملاحظات الصوتية الطويلة أو القصيرة، ويقوم بتخزين كل ملفات التسجيل داخل التطبيق، ويدعم جميع تنسيقات الصوت عالية ومنخفضة الجودة، يتيح لك تسجيل مكالمات بجودة عالية لساعات طويلة، بالإضافة إلى إمكانية إرسال ومشاركة التسجيل عبر البريد الإلكتروني والتطبيقات الأخرى.



4. تطبيق Call Recorder:

يعتبر تطبيق Call Recorder أحد أكثر تطبيقات تسجيل المكالمات تنزيلا على متجر جوجل بلاي، فهو تطبيق شائع الاستخدام على هواتف أندرويد، يمكنه تسجيل جميع المكالمات الواردة على هاتفك تلقائيا وتخزينها على الجهاز، يدعم التطبيق العمل مع خدمات التخزين السحابية مثل جوجل درايف ودروبكس، يحتوي Call Recorder على بعض الميزات الإضافية لعملائه المحترفين، يتضمن ذلك القدرة على حفظ تسجيلات جهات اتصال محددة والتي سيتم تسجيل مكالماتها وحفظها مباشرة على السحابة.

5. تطبيق تروكولر Truecaller:

يعرف تروكولر على أنه أحد أفضل تطبيقات أندرويد لمعرفة هوية المتصل، مع العديد من الوظائف التي يقدمها من بينها حظر المكالمات المزعجة الواردة إلى جهازك، إلا أن من بين أحدث مزاياه خاصية مدمجة لتسجيل المكالمات، بالإضافة إلى ذلك يوفر التطبيق إمكانية المراسلة والدردشة والكثير من المميزات الأخرى.