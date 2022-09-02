عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال والقوى العاملة تبحثان تعزيز التعاون لحفظ مكتسبات الأفراد

صدى البلد

استقبل حسن شحاته وزير القوى العاملة،  المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بحضور عدد من رؤساء النقابات العمالية العامة التي تضم عمالا في شركات قطاع الأعمال العام.

تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين "الوزارتين"، ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى التأكيد على حرص الوزارتين على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال.

وجاء في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الوزيرين استمعا إلى رؤية ممثلي العمال في عدد من الملفات، ومنها  حماية الصناعة الوطنية، وموضوعات ذات الصلة بالملف العمالي.

txt

قطاع الأعمال: مشروع لتطوير الوحدات الإنتاجية بشركات الأدوية التابعة للوزارة

txt

وزير قطاع الأعمال: العنصر البشري رئيسي في إنجاح مشروع التطوير

واكد الوزيران على أهمية دور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وان حقوقهم وفقا للقانون مصانة، باعتبارهم طرفا أساسيا في عملية التنمية ،وجنود للعمل و الإنتاج.

شارك في اللقاء : محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ومحمد عبد ربه رئيس النقابة العامة للتجارة ،ومحسن محمد رئيس النقابة العامة للسياحة ،ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة المناجم والمحاجر ،وكامل عبدالمقصود ممثل النقابة العامة للسكك الحديدية والمترو بمجلس إدارة اتحاد العمال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

ارتفاع كبير.. الدولار يتفوق على باقي العملات اليوم الجمعة

طبيب بمستشفى فاقوس يفاجأ بجثة ابنته وإصابة زوجته ونجليه.. تفاصيل بالأسماء

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

موضوعات متعلقة

اعرف أقل سعر لبيع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 2-9-2022

انفراجة كبيرة.. قرارات المركزي والمالية تدعم التجارة وتدفع نحو خفض الأسعار

الفندق الأسطوري.. أولد كتراكت أسوان مقصد الملوك والأثرياء

فرصة للخريجين فى البنك الأهلي..اعرف التخصصات المطلوبة

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية.. تستقر فى السوق المصري .. الدولار يسجل 19.24 للبيع .. الريال السعودي بـ 5.11 جنيه .. الذهب عيار 21 يتخطى 1100جنيه

تعرف على أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 2-9-2022

أفضل سعر لشراء اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 2-9-2022

أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 2-9-2022

ترشيحاتنا

نجوم الفن والإعلام والرياضة يدعمون حملة المياه كل الحكاية

بفستان أسود.. جورجينا تستعرض أناقتها في مهرجان فينسيا

سرا بدون علم الطرف الآخر.. 5 تطبيقات لـ تسجيل المكالمات على موبايلك

شقيقتها طعنتها حتى الموت لسبب غريب.. مفاجأة صادمة في مقتل الطفلة ريتاج

ارتفاع كبير بأسعار الدولار والذهب.. تفاصيل

الشبورة.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية لـ سائقي السيارات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة والدتها.. منة فضالي بكاش مايوه من جديد

اختراعات فتاة الأمير.. كيف تحمي نفسك من أضرارها

بملابس جريئة....طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الصور| شاهد

جريئة ومثيرة للجدل.. إطلالات ياسمين الخطيب قبل الشهرة| صور

فيديو

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ