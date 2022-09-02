خبير أمني: الجماعات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان

أكد اللواء عبد الكريم السيد الخبير الأمني، إنه بدأ العمل في شمال سيناء منذ 2002، وحضر العملية الشاملة التي شنتها القوات المسلحة لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب.

وأضاف عبد الكريم السيد خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن جميع الجماعات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان المسلمين.

وبيّن الخبير الأمني، أنه عاصر تفجيرات طابا ورأس شيطان عام 2004، مشيرا إلى أن طبيب أسنان كان من بين قيادات الجماعات الإرهابية في هذا التوقيت.

أهل شمال سيناء

وأكد عبد الكريم السيد، أن أهل شمال سيناء سطروا دورا بطوليا في مقاومة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تتعمد تنفيذ عمليات أثناء الأعياد القومية لإرهاب المواطنين والقضاء على فرحتهم.

وأردف الخبير الأمني، أن بعض العناصر التكفيرية الفلسطينية دخلت سيناء في 2005، لافتا إلى أن أحداث عام 2005 كانت تستهدف حدوث اشتباك مسلح مع الفلسطينيين.