تعيين محمود الدفراوي مديرا لإدارة التوزيع بسينرجي فيلمز

تولى محمود الدفراوي منصب مدير إدارة التوزيع بشركة سينرجي فيلمز، وذلك في إطار خطة الشركة لتعزيز منظومة العمل وتطوير آليات التوزيع والتسويق الخاصة بأعمالها السينمائية والفنية.



وبموجب هذا التعيين، يتولى الدفراوي مسؤولية إدارة كافة ملفات التوزيع الخاصة بالشركة، والإشراف على التعاقدات والاتفاقيات المتعلقة بعرض وتوزيع الأعمال الفنية داخل مصر إلى جانب تمثيل شركة سينرجي فيلمز أمام الجهات والشركات والمؤسسات ذات الصلة في جميع ما يتعلق بأنشطة التوزيع والتعاون التجاري.



ويتمتع الدفراوي بخبرة واسعة في مجال التوزيع الفني وإدارة العلاقات المهنية، ما يجعله إضافة قوية لفريق عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، التي تستهدف التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية وتعزيز حضور أعمال سينرجي فيلمز لدى مختلف المنصات ودور العرض.



وتواصل سينرجي فيلمز بقيادة تامر مرسي تنفيذ خططها التوسعية من خلال تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق المحتوى الفني ويعزز وصول أعمالها إلى أكبر شريحة من الجمهور في مختلف الأسواق.