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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الغرف التجارية: مصر تمتلك رصيدا استراتيجيًّا وسعة تخزينية لزيت الطعام وصوامع القمح

أمين عام اتحاد الغرف
أمين عام اتحاد الغرف التجارية

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية  ، إن الهدف الرئيسي التى تتبناه الدولة المصرية الحرص على إمداد الأسواق بكافة السلع وتجنب حدوث أى نقص بأى سلعة ، لافتا إلى أنه فى حالة شكوى وفرة السلع عند أحد المستوردين أو المصانع هذه الحالة يكون التحقق من عاملين أولها التأكد من صحة البيان الصادر عن هذه المصانع ثم التواصل مع الجهات المعنية لخروج البيانات الموثقة الصحيحة ومنها اتحاد الغرف التجارية ، اتحاد الصناعات .


وأوضح  " عز " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن الغرفة التجارية تمتلك 5 مليون تاجر ، صانع ، مؤدى خدمات وليس من حق أى فرد منهم التحدث باسم الغرف التجارية عن السلع عموما  والمسئول الإعلامي فقط هو له الحق فى الخروج بتصريحات إعلامية تخص هذه الشئون تجنبا للشائعات .

وتابع أنه بمجرد سماع أى إشاعات غير صحيحة تخص نقص أى سلعة فى الأسواق ستجعل المواطن يشترى كميات كبيرة وتخزينها  بالإضافة لقيام التجار برفع أسعار هذه السلعة وبالتالى تنتج أزمة غير متواجدة فى الأساس مطالبا الجميع بالتحقق من البيانات الغير صحيحة والتى لا تمت للواقع بصلة ، لافتا إلى أنه بمجرد ظهور أزمة كورونا قامت الدولة المصرية بزيادة السعة التخزينية ومنها زيت الطعام ، و صوامع القمح وامتلكت مصر رصيدا استراتيجيا وفرت خلاله مصر المليارات بدلا من شرائها هذه السلع بأسعار مضاعفة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية .
 

اتحاد الغرف التجارية المستوردين المصانع كورونا اتحاد الصناعات

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