كنت بشيل تراب.. كاظم الساهر يروى تفاصيل ذكرياته الصعبة

حل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" اليوم الجمعة .



وقال " الساهر " خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، إنه يمتلك ولدين من الأبناء وسام ، عمر وبادرت منى الشاذلى بسؤال ابنه عمر على الهواء ليفاجئها كاظم الساهر ممازحا " لو سألتك متجاوبش " .



ووجهت الشاذلى سؤالا لنجل كاظم الساهر " هل والدك ديكتاتور فى البيت ليرد الأخير لا وهو شخص دبلوماسى ولا أحد يفرض عليه الخروج من المنزل وتطوع بمفرده فى الغناء فى فرحى هو وزوجته مغربية ".



وعن ذكرياته الصعبة فى بداية حياته كانت وجبته أرز وفاصوليا جافة ولم يكن معه أموال وكان ايجار منزله 100 دينار ، كانت أصعب وظائفه حمل التراب فى شوارع ضيقة وصعبة للغاية .