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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التصميم البيوفيلي لقصر الحمراء.. أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

أحدث إصدارات مكتبة
أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية كتاب «التصميم البيوفيلي لقصر الحمراء» للباحث والمهندس المعماري أحمد الرودسلي.

يتناول الكتاب عمارة الحمراء بغرناطة من منظور جديد يرتبط بالتصميم المحب للطبيعة (التصميم البيوفيليBiophilic Design )؛ حيث يسعى المؤلف إلى إثبات أن عمارة الحمراء تُظهِر تصميمًا بيوفيليًّا ناجحًا، والذي بدوره يُمكن أن يسمح بإحداث تأثير إيجابي على صحة الإنسان ورفاهيته.

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ويربط الكتاب بين التراث المعماري وعلوم الصحة عن طريق استكشاف مفهوم البيوفيليا والتصميم البيوفيلي، وتفسير الحوار القائم بين الطبيعة وسمات الحمراء الثقافية والبنيوية. 

ويُوضِّح الكتاب كيف يمكن تطبيق التصميم البيوفيلي من خلال مثال واقعي له أبعاد ثقافية وتاريخية فريدة، بالإضافة إلى الإشارة إلى التأثير المتوقع لعمارة الحمراء في صحة زوارها ورفاهيتهم.

وبالتالي يمكن للمعماريين والمخططين الإفادة من هذا النموذج، -والعمل على دمج نهج التصميم البيوفيلي في البيئات المبنية التي قد تعزز السلامة الفسيولوجية والنفسية للإنسان، وهو أمر حيوي لبقاء البشرية.

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