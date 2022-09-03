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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسوان تكسر حاجز الـ40.. بيان مفصل بدرجات الحرارة اليوم السبت 3-9-2022

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على فضائية «الأولى»، درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 3-9-2022، من خلال هذا تقرير مُفصل .

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20 يوما ونودع الصيف.. «الأرصاد»: استقرار حالة الطقس هذا الأسبوع


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 34 24
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 29 23
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 34 24
السويس 33 24
العريش 30 23
طابا 36 27
كاترين 33 24
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 37 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 36 23
أسيوط 37 23
سوهاج 40 24
قنا 41 27
الأقصر 42 28
أسوان 43 29
الوادي الجديد 39 27
شلاتين 39 30
حلايب 36 27
 كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أجواء صيفية مستقرة

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن اليوم البلاد تشهد أجواء صيفية مستقرة، واستمرار حالة التحسن في الأجواء خاصة خلال فترة الليل.
 

نشاط في حركة الرياح

وأضافت " غانم" أن هناك نشاطا في حركة الرياح على أغلب مناطق الجمهورية وتتراوح سرعتها بين الـ 30 و40 كم/ ساعة، مؤكدة أن هذا النشاط يساعد على تقليل الإحساس بنسب الرطوبة العالية وبالتالي الإحساس باعتدال الأجواء.

أجواء حارة رطبة على أغلب مناطق الجمهورية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء خلال فترات النهار حارة رطبة على أغلب مناطق الجمهورية، وتظل شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد.
 

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

وأشارت إلى أنه متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، متابعة أن هذه الأجواء المستقرة ستستمر على مدار هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.
 

وأكدت أنه يفصلنا على انتهاء فصل الصيف 3 أسابيع تقريبًا وستبدأ درجات الحرارة والرطوبة في الانخفاض تدريجيًا.
 

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