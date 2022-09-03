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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: رعاية الرئيس لمؤتمر الشئون الإسلامية دعم كبير للفكر الوسطي

صدى البلد

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت 3/ 9/ 2022م، في ضوء الاستعداد للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (24 - 25) سبتمبر 2022م، تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بعنوان: “الاجتهاد ضرورة العصر .. صوره - ضوابطه - رجاله  - والحاجة إليه”.

جاء هذا بحضور كل من: الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية, ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والمخرج الكبير الأستاذ/ محمد شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون المصري سابقًا.


وخلال الاجتماع وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (24 - 25) سبتمبر 2022م بإذن الله تعالى تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر" (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، مؤكدًا أن رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" دعم كبير للفكر الوسطي والاجتهاد العصري.


كما أشار وزير الأوقاف إلى أنه قد تم تحديد واختيار هذا الموضوع نظرًا لما يمثله فتح باب الاجتهاد واسعًا في العصر الحاضر من ضرورة ملحة من جهة، وبيان أن لهذا الاجتهاد أصوله وضوابطه ورجاله المتخصصين من جهة أخرى، مع ما تفرضه ضرورة العصر من الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي أو المؤسسي، وبيان مفهوم الإجماع السكوتي في العصر الحاضر، وبناء وتكوين وإعداد وتأهيل العلماء المؤهلين للاجتهاد، و النظر بعين الاعتبار البالغ لمعطيات العلم التطبيقي عند الاجتهاد أو الإفتاء أو إطلاق الأحكام المتعلقة به، وكذلك المعطيات الطبية والبيطرية والاقتصادية وعلاقتها بالإفتاء الشرعي، ومستجدات القضايا الحياتية كالتعامل بالعملات الافتراضية، والمسئولية الفردية والجماعية تجاه قضية المناخ وموقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية. 


كما أكد وزير الأوقاف أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين يتناول المحاور التالية: 
المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر . 
المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه . 
المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم . 
المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل: 
- التعامل بالعملات الافتراضية. 
- تدويخ الحيوان قبل ذبحه. 
- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.
- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي.
بحضور أكثر من مائة وزير ومفتي وعالم من خمسة وخمسين دولة، كما ناقشت اللجنة في جدول أعمالها الاستعدادات لعقد المؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية عبد الفتاح السيسي الاجتهاد

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