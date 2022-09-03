استئناف عرض مسرحية الحفيد منتصف الشهر الحالي

أعلن الفنان عابد عناني أحد أبطال العرض المسرحي الحفيد عن استئناف عرض المسرحية ابتداء من يوم ١٥ سبتمبر الحالي.



وتم تعليق عرض المسرحية بسبب مهرجان المسرح التجريبي الذي بدأ فعالياته أول أمس، على أن ينتهى يوم ٨ من الشهر الحالي.

تفاصيل عرض الحفيد

مسرحية الحفيد تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، ويتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الاولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

أبطال عرض الحفيد

عرض "الحفيد" مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

