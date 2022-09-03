عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة.. خبراء يكشفون سبب إلغاءها في السنوات السابقة.. وأولياء الأمور: تقلل الغش وتميز بين الطلاب

خبراء التعليم:

الاسئلة المقالية تمكن الطالب من إظهار قدرتة التعبيرية وتقيس فهمه

عمليات عقلية عليا لطلاب الثانوية لا يمكن قياسها إلا بالأسئلة المقالية

الأسئلة المقالية ليست دائما تكون في صالح الطلاب

أولياء الأمور:

الاسئلة المقالية تقلل الغش وتميز بين الطلاب

الأسئلة المقالية تثير الجدل بين أولياء أمور وطلاب مرحلة الثانوية العامة، والذين لا يعلمون حتى الآن إذا ما كانت الأسئلة المقالية ستكون جزء من امتحانات 2023 أم لا، بعد أن أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرر تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لتقييم النظام الجديد في الثانوية العامة، لا يعني إلغاء اسئلة الاختيار من متعدد وقد تأتينا اراء المتخصصين بتطعيم امتحانات الثانوية العامة بأسئلة مقالية قصيرة.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقائه الاول مع محرري الصحف، إن الوزارة مهتمة ببناء الشخصية بالذات لتلاميذ الصفوف الاولى ولابد ان نتعاون كلنا من أجل ذلك.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إنه مع قرار رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في قرار عودة أسئلة مقالية داخل اختبارات الثانوية العامة في السنوات المقبلة، وإصرار الوزارة على عدم جعل جميع الأسئلة اختيارا من متعدد لأن الامتحان يعد ميزانا لقياس الدرجة التحصيلية لطالب الثانوية العامة، والأسئلة المقالية تمكن الطالب من إظهار قدراته التعبيرية في سياق فهمه للمادة التعليمية.

وأوضح رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجميع الآن يهتمون بالامتحانات فقط ولا يهتمون بقيمة التعليم، مشيرا إلى أن رجوع نوعية الأسئلة المقالية وموضوع التعبير إلى امتحانات الثانوية العامة هي جزء هام جدًا لتقييم الطلاب والطالبات.

إن وجود الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة يتمتع بكثير من المزايا، وهي تنظم طريقة التفكير، وتساعد الطالب على تنظيم إجاباته بالشكل والطريقة التي يريدها، وقدرته على قياس العمليات العقلية العليا لدى الطالب، وربط بين أجزاء المادة، وتؤدي بعد ذلك إلى معرفة الطالب كتابة البحث العلمي في الحياة الجامعية.

أن سبب إلغاء الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة في السنوات السابقة هو أن في السنوات السابقة كان هناك نوع من الذاتية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة، حيث كان تصحيح نفس السؤال يختلف من مصحح لآخر وهو الامر الذي دفع وزارة التربية والتعليم للبحث عن طريقة موضوعية لتصحيح امتحانات الثانوية العامة بإعتبارها سنة مصيرية درجاتها تتحكم في مصير الحياة الجامعية للطالب.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الأسئلة المقالية بالامتحانات تعبر عن رأي الطالب من خلال هذه الاسئلة، مضيفا أن يجب اتاحة فرصة للطالب أن يعبر عن رأيه في موضوعات التعبير مثلاً سؤال تحدث عن انجازات الدولة المصرية في ملف العشوائيات أو حي الاسمرات سوف يحتاج الكتابة ورقية وكذلك هناك مسائل رياضية يحتاج فيها الطالب الورقة والقلم وهناك براهين النظريات الهندسية.

وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن الطالب في الثانوية العامة الجديدة يذاكر من أجل المعرفة والتعلم وليس الدرجات والمجموع، كما هو الأمر فى الثانوية التقليدية، لأن الأسئلة فى الامتحانات الجديدة ستقيس الفهم.

ومن جانبة أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرر تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لتقييم النظام الجديد في الثانوية العامة، لا يعني إلغاء أسئلة الاختيار من متعدد وقد تأتينا آراء المتخصصين بتطعيم امتحانات الثانوية العامة بأسئلة مقالية قصيرة

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقائه الاول مع محرري الصحف، إن الوزارة مهتمة ببناء الشخصية بالذات لتلاميذ الصفوف الاولى ولابد ان نتعاون كلنا من اجل ذلك

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن شحاته أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن نظام الاختبارات التي تعتمد على الاختيار من متعدد يساعد على تحقيق أهداف تعليمية كثيرة مقارنة بما تحققه الاختبارات الموضوعية التقليدية، لافتًا أنه الأسئلة المقالية ليست دائما تكون في صالح الطلاب.

وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الشكل من الاختبارات يساعد على تحقيق أهداف تعليمية كثيرة مقارنة بما تحققه الاختبارات الموضوعية التقليدية، فالمنهج الذي يتم اختبار الطلاب فيه يطلق عليه اسم المنهج المختبر وهو لا يمثل أكثر من 20% من المنهج الذي تعلمه الطالب ودرسه طوال العام الدراسي، فكم من المعلومات التي تم تعلمها ودراستها وفهمها في المراحل التعليمية المختلفة ولم يُختبر فيها الطالب وبالتالي تم نسيانها.

وأضاف شحاته، أن أسئلة الاختيار من متعدد التي وردت هذا العام لطلاب الثانوية العامة، كانت تمتاز بالدقة والموضوعية وكانت الأسهل في التصحيح لكونها بعيده عن العنصر البشري، مشيرًا أن الأسئلة المقالية اذا تم تطبيقها باختبارات الثانوية العامة ستحقق العدالة بين الطلاب وتقيس نواتج التعلم التي هي الهدف الرئيسي للتعليم ولرؤية مصر 2030.

واستكمل أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن نظام أسئلة الاختيار من متعدد وطريقة صياغتها، هو النمط الأكثر دقة وموضوعية في تقدير الدرجات وهذا أمر يجعل الطلاب وأولياء أمورهم في حالة من الرضى.

وأكد الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تطبيق خطة تطوير التعليم المصري، موضحا أن وزارة التربية والتعليم نجحت في امتصاص حالة القلق لدى الطلاب تجاه تصحيح الامتحانات.

واختتم شحاته، لابد أن تستمر فكرة وجود بعض الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة التي تبين مدي فهم الطالب للمادة العلمية وطريقة تعبيرة لفهم المادة العلمية بعيدًا عن التلقين والحفظ، والاعتماد على الفهم والتفكير لكي يظهر جيل قادر على مواكبة التكنولوجيا والتطور العالمي.

ومن جانب اخر يترقب أولياء الأمور، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، حول الشكل النهائي للامتحانات، قبيل الإعلان الرسمي، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم، لإعلان التفاصيل، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

حيث حرص "صدى البلد" علي رصد أراء عدد من أولياء الأمور لمعرفة مطالبهم بشأن شكل امتحانات الثانوية العامة العامة للعام الدراسي 2022-2023 ورجوع بعض الأسئلة المقالية بما لا يخل بمخرجات التقييم الجديد.

وقالت لبني كرم ولي أمر طالب بالثانوية العامة، إن دخول الأسئلة المقالية سيساعد الطالب على حصول أعلى الدرجات، وتكون أسئلة محددة من المنهج وتعتمد أيضًا على فهم الطالب، مشيرة أن أهم شيء في الامتحانات الوقت وورقة واحدة مثل ما حدث في الأعوام السابقة أنه بالإضافة إلى أن يكون التصحيح بواسطة مدرسين عن طريق كنترول، وليس إلكترونيا.

بينما عبرت هدي محمد، ولية أمر طالبة بالثانوية العامة، أنها تفضل العودة مرة أخرى إلى الامتحان الورقي المقالي، وأن يكون التصحيح باستخدام العنصر البشرى بشكل كامل، لافتة أن تكون الأسئلة المقالية محددة من بداية العام حتى يكون الطالب على علم بطريقة مذاكرته.

وفي نفس السياق، قال عادل شوقي أحد أولياء الأمور، التعديل بإدخال المقالي خطوة جيدة ويكون مع الاختيار من متعدد، وليست ورقه منفصلة ووقت منفصل، وبالتالي سيتاح للطلبة مسودات لحل باقي الاختياري، متمنيا أن يكون الاختياري يكون في نقاط معينه ليست في أسئلة المسائل أو المعادلات التي تحتاج إلى خطوات.

بينما قالت عبير الطاهر، ولي أمر طالب بالثانوية العامة، أنها تفضل الأسئلة المقالية ويكون الوقت كافي وطريقة التصحيح تبقي بواسطة مدرسين وكنترول، مع إلغاء التصحيح الإلكتروني.