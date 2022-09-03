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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يقود نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن أنطوان كومبواريه، المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي

تشكيل نانت

وضم تشكيل نانت كل من:

حراسة المرمي: لا فونت

خط الدفاع: أبياه، كاستيليتو، نيكولاس بالويس، أندريه جيروتو، فابيو

خط الوسط: شيريفيلا ، بالاس، موتوسامي، إيفان جوساند

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لـ نانت في مباراة اليوم

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق ناتت.

وكان مصطفى محمد قد قاد فريقه للتعادل أمام تولوز بهدف لمثله في الجولة الماضية، حيث سجل هدف نانت الوحيد. 

مصطفي محمد الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان نانت تشكيل نانت

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