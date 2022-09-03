الناتج المحلي 8 تريليون.. أحمد موسى: قرارات الدولة لمصلحة الـ100 مليون مصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الناتج المحلي لمصر في 2013، كان 2.2 تريليون جنيه، ووصل الناتج المحلي لما يقرب من 8 تريليونات جنيه في 2022.

وأشار الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد، إلى أنه يتم توفير عدد كبير من فرص العمل، حيث تم توفير أكثر من 826 ألف فرصة عمل خلال الفترة الماضية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" عناصر جماعة الإخوان والمتآمرين في الخارج يحاولون ان يصدروا أن مصر تنهار واقتصاد مصر ينهار وهذا أمر غير صحيح ".

قرارات الدولة لمصلحة المواطن

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر تتخذ قرارات من أجل مصلحة الاقتصاد القومي، ومصلحة الـ 100 مليون مواطن".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أنه لا يتم اتخاذ قرارات من أجل مجاملة أحد، ولكن يتم اتخاذ القرارات لمصلحة الشعب ".

