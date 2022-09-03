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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر.. تفاصيل وسبب زلزال مرسى مطروح.. فيديو

هزة أرضية
هزة أرضية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تعرض مرسى مطروح لهزة أرضية بقوة 3 ريختر.

 

وقال "الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المنطقة الشمالية الغربية تتعرض من حين لآخر لبعض الهزات نتيجة للنشاط الموجود في البحر المتوسط".

 

وتابع: "مقياس بعض الهزات يكون قليل لذلك لا يتم الإعلان عنها، لكن الهزة التي حدثت اليوم كانت فوق المتوسط بلغت 3.7 على مقياس ريختر لذلك صدر بها بيان".

 

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "لا يوجد خسائر بسبب الهزة الأرضية ولَم يصل للمعهد أى بلاغ بوقوع إصابات وقام بعض المواطنين بسماع صوت نتيجة أن الهزة سطحية".


وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن "المنطقة التي يحدث بها هزات أرضية قريبة من القوس الهيليني الذي يقع في شرق البحر المتوسط الذي دائما يشهد نشاط زلزالي متكرر".

تفاصيل مرسى مطروح هزة أرضية ريختر الدكتور جاد القاضي المعهد القومي للبحوث الفلكية

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