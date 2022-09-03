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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بفضل المشروعات التنموية

أحمد موسى: البطالة انخفضت لمعدلات لم تصل لها منذ 30 عامًا |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  معدلات البطالة في مصر في 2014 كانت 13%،، وانخفضت لـ 7.4 % في 2022.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد: "لم تصل معدلات البطالة لهذا الانخفاض منذ 30 عاماً".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  الدولة توفر فرص عمل كثيرة للشباب لتقليل معدلات البطالة "، مضيفا:" عناصر الإخوان تهاجم المشروعات التنموية التي تنفذها مصر ".

المشروعات التنموية توفر فرص عمل 

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "المشروعات التنموية يعمل فيها الشباب المصري وتوفر آلاف فرص العمل للشباب".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "مصر تتخذ قرارات من أجل مصلحة  الاقتصاد المصري ومصلحة الـ 100 مليون مواطن".

أحمد موسى مصر الاقتصاد لبطالة اخبار التوك شو

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