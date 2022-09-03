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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دوران الأرض.. البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن تأخر فصل الشتاء.. فيديو

الشتاء
الشتاء

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة تأخر فصل الشتاء.

 

وقال "الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "فلكيا بما إن مصر تقع على مدار السرطان لدنيا 4 مواعيد فلكية ثابته على مدار العام لبداية الفصول الأربعة".

 

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،: "ثبوت المواعيد الفلكية يعني أن التغير في دوران الأرض أمام الشمس غير محسوس بالتالي التغير السريع بالنسبة لنا في المواعيد الفلكية لن نشعر به ولن يؤثر علينا".

 

التغيرات المناخية

 

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،: "التغيرات المناخية تتواجد في الغلاف الداخلي عن الأرض ولا تؤثر على الظواهر الفلكية والتى تكون خارجها وفلكيا فإن بداية الفصول 4 أيام على مدار العام مرتبطة بدوران الأرض حول محورها وموقعها حول قرص الشمس".

 

ولفت: "الخريف يمتاز بتساوي فترات الليل والنهار وأغرب الظواهر الفلكية اقتران عطارد مع الشمس نظرا لقربه منه ".
 

دوران الارض البحوث الفلكية فصل الشتاء الشتاء تأخر فصل الشتاء الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية

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