نشأت الديهي: أحمد طنطاوي يعيش زعامة مزيفة ولديه نرجسية مفرطة.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النائب السابق المعارض أحمد طنطاوي تحدث بأنه سافر إلى لبنان للدراسة، وبأنه لا يخضع لأي تهديد، معقبًا: "يعيش في ضوء زعامة مزيفة، لما بينظر في المرآه بيشوف نفسه جمال عبد الناصر.... عايز يبقى رئيس جمهورية، لديه نرجسية مفرطة.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن "طنطاوي" يتدرب في لبنان على كيفية التحدث، واستيعاب الصدمات ، معقبًا: "رايح تدرب في لبنان...النموذج اللبناني مثير لاهتمامك،.. طب روح بريطانيا".



ولفت إلى أن أحمد طنطاوي تحدث بأن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي غير جاد، لأنه بين تابع ومتبوع، خلال حديثه مع هيئة الاذاعة البريطانية الـbbc.



وأشار إلى أن "طنطاوي" لا يملك من الافكار ما يدير به صحفية صفراء تحت بير سلم، متابعًا: "هذه الشخص فُصل من إدارة حزب، وسابقًا فشل في إدارة صحيفة، ده صحفي مغمور لم أقرأ له مقال أو كتاب".