العراق.. الصدر يدعو لمنع الحشد وسرايا السلام من تأمين أربعينية الحسين

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، السبت، إلى منع فصائل شيعية مسلحة بينها الحشد الشعبي و"سرايا السلام" ، من تأمين أربعينية الحسين المقرر أن تشهدها مدينة كربلاء يوم 16 سبتمبر الجاري.

وأكد الصدر في بيان على ضرورة "التزام جميع الزائرين القادمين إلى العراق بقوانين هذا البلد، وبالخصوص الإيرانيين باعتبارهم الأكثر عددا تجنبا للفوضى".

وطال في بيانه "بمسك نقاط التفتيش من قبل القوات الأمنية فقط دون غيرها كالحشد والسرايا وما شاكل ذلك".

ودعا الصدر العراقيين إلى "تجنب الاحتكاكات والتعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع شعارات حزبية ومليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية".

وتابع زعيم التيار الصدري "ليرفع جميع الزائرين أيديهم بالدعاء لاخوتهم في اليمن والبحرين وسوريا ولبنان وليبيا وأفغانستان التي تعاني ويلات التفجيرات الطائفية، وبورما وباكستان.. بل وحتى الشعب الأوكراني، والدعاء للمصلحين في العراق".

وفي العشرين من شهر صفر من كل عام، يتوجه الملايين إلى العراق وخاصة كربلاء لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين".