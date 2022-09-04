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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعرف أقل سعر لبيع الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 4-9-2022

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 4سبتمبر 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد نحو 22.25جنيه للشراء و 22.39جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى لتنمية الصادرات اليوم الأحد نحو 22.22جنيه للشراء و 22.39جنيه للبيع.

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سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك العقاري المصري العربي اليوم الأحد نحو 22.21جنيه للشراء و 22.39جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الأحد نحو 22.20جنيه للشراء و 22.39جنيه للبيع .

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الأهلى المتحد،المصرف المتحد) اليوم الأحد نحو 22.18جنيه للشراء و 22.39جنيه للبيع.


استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاحد عند 22.17 جنيه للشراء 22.31جنيه للبيع.


بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى بنوك(كريدي اجريكول،البركة ،بلوم ،الكويت الوطني،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري) نحو 22.17جنيه للشراء و 22.39جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 22.17جنيه للشراء و 22.32جنيه للبيع.

 

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