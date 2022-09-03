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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين اتحاد المستوردين: 60% ارتفاعًا بـ أسعار البن في آخر 45 يومًا

صدى البلد

أكد محمد رستم، أمين عام اتحاد المستوردين، أن واردات مصر من البن في 2021 كانت 145 ألف طن بأصناف البن محمص وغير محمص، وطبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حجم استيراد مصر في الخمسة شهور الاولى من البن في 2022 كان 100 مليون دولار، وحجم الاستيراد خلال نفس المدة في 2021 كان 74 مليون دولار.

وأشار محمد رستم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة “القاهرة والناس”، إلى أنه بالنسبة للشاي حجم استيراد مصر من الشاي الأسود في أول 5 شهور في 2022 كانت بـ127 مليون دولار، وفى أول خمس شهور من 2021 بـ120 مليون دولار وهذا يدل على ان البضائع متوفرة بالأسواق.

 في الموانئ 

واستكمل: "يوجد في الموانئ 200 حاوية تحتوي على 4 آلاف طن من منتجات القهوة، والشاي يوجد أكثر من 6 آلاف طن شاي في الميناء، والارتباك الذى حصل في السوق هو نتيجة قرار محافظ البنك المركزي السابق في شهر فبراير الماضي بالتعاملات المستندية"، مفيدا بـأن هناك 60% ارتفاع في أسعار البن خلال آخر 45 يوما.

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