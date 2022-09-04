تسريب أغنية أصالة الجديدة الله جاب.. والملحن يرد: مجهودنا ضاع

كشف الملحن محمود الخيامي تفاصيل تسريب أغنيته الجديدة للفنانة أصالة والتي تحمل اسم الله جاب، مؤكدا أنه شعر وكأن مجهوده ضاع هباءً.

وقال محمود الخيامي في تصريحات لـ برنامج ET بالعربي: لاحظت من أسبوعين إن الأغنية بدأت تتسرب مع إننا كنا مستنيين الوقت المناسب لطرحها بشكل رسمي، وموضوع التسريب سبّب لنا توتر كبير، وأنا تأثرت جدا وحسيت إن مجهودنا ضاع لأننا تعبنا جدا في الأغنية من حيث التأليف والألحان والتوزيع.

وواصل الخيامي: كنا شغالين على الأغنية وبنعدل فيها ونعرضها على أصالة، وفجأة لقيت نسخة سيئة من الأغنية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والنسخة دي قديمة قبل ما ننتهي من الأغنية ودا زعلني لأني بحرص أن الأغاني تنزل بشكل راقي وعلى أكمل وجه ولحد دلوقتي منعرفش مصدر التسريب.

أغنية أصالة الله جاب:

ويذكر أن، أغنية الله جاب من تأليف واحد وألحان محمود الخيامي ومن توزيع محمود الشاعري، ومن المقرر طرحها قريبا بنسختين إحداهما باللهجة الخليجية.