ثراء جبيل تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة لها .. شاهد

نشرت الفنانة ثراء جبيل، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ونالت الصور إعجابهم .

وبدأت الفنانة ثراء جبيل، تصوير أحداث فيلم “رهبة” برفقة الفنان أحمد الفيشاوي ، داخل أحد المستشفيات بطريق مصر اسكندرية الصحرواي.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد أعلن عن بدء تحضير فيلم "رهبة"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من التحضيرات و علق قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم ...المعلم سيد رهبة بداء تحضير فعلي .. فيلم ، "رهبه" ،تأليف :محمد علام ،إنتاج:شركه الجذور أيمن يوسف وأول إخراج: رضا عبدالرازق.