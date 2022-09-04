من اسكندرية .. لقاء سويدان تشارك جمهورها بـإطلالة جديدة لها

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها بصورتين لها من اسكندرية وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لقاء سويدان “ اسكندرية ”.

يذكر أنه أعلنت الفنانة لقاء سويدان، تعرضها لأزمة صحية وكشفت عن تفاصيلها وقالت عبر منشور لها على صفحتها على الفيس بوك أنها أصيبت مؤخرا بالتهاب في القولون وتتناول العلاج الدوائي

وأضافت ـأن طبيبها الخاص نصها بالذهاب إلى الجيم لتقليل التوتر وتحسين صحة القولون إلا أنها أصيبت نتيجة إنزلاقها على الظهر بوعكة صحية آخرى .

وقالت لقاء، فى منشورها كنوعا من الفكاهة : "ما تبصليش بعين ردية كفاية البيحصل فيها"