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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يصف بايدن بـ"عدو الدولة".. ويصعد لهجته ضد FBI ووزارة العدل الأمريكية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي للبلاد جو بايدن بأنه "عدو للدولة" بعد أن قال بايدن إن سلفه هدد "أسس جمهوريتنا".

وقال ترامب في تجمع حاشد لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا: "إنه عدو الدولة ...هو والجماعة التي تسيطر عليه، التي تقول له:” افعل هذا يا جو ، افعل ذلك، يمكنك فعل هذا يا جو ".

وجاء الهجوم ردا على خطاب ألقاه بايدن في نفس الولاية يوم الخميس، وقال الرئيس في ذلك الوقت إن ترامب والجمهوريين "يمثلون تطرفًا يهدد أسس جمهوريتنا".

وقال ترامب، "خطابه كان مليئا بالكراهية والحقد".

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وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غاضبًا من تصرفات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"الذين بحثوا في المتعلقات الشخصية لزوجته وابنه.

 وقال: "بحثوا في خزائن وأدراج السيدة الأولى، حتى أنهم أجروا بحثًا عميقًا وقبيحًا في غرفة ابني البالغ من العمر 16 عامًا، تاركين كل شيء لمسوه في حالة مختلفة تمامًا عما كان عليه عندما بدأوا".

ووصف الرئيس السابق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية بـ "الوحوش الشريرة التي يسيطر عليها الأوغاد اليساريون المتطرفون".

واستشهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمقولة لمؤسس الاتحاد السوفيتي، فلاديمير لينين، وذلك أثناء حديثه أمام أنصاره عن الانتخابات الرئاسية الماضية الذي يطعن ترامب في مصداقيتها. 

 وقال ترامب مؤخرا في تجمع حاشد لمؤيديه بولاية بنسلفانيا "إن الشخص الذي يعد الأصوات أهم بكثير من المرشح نفسه. ربما اتضح أن هذا صحيح". 

ويبدو أن الرئيس الأمريكي السابق كان يدور في ذهنه الاقتباس من ما نسي للينين، الذي بدا في النص الأصلي على هذا النحو: "لا يهم على الإطلاق من وكيف سيصوت في الحزب، لكن المهم للغاية هو من وكيف ستحسب الأصوات".

وقال ترامب إن نتائج انتخابات 2020 كانت مزورة وحرمته من فترة رئاسية ثانية، لكنه لم يتمكن من إثبات ذلك في المحاكم.

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