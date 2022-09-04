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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في غرفة نومها .. مذيعة بريطانية شهيرة تنهي حياتها بعد خيانة خطيبها لها

نينا
نينا

أنهت مذيعة بريطانية شهيرة حياتها و ذلك بعد اكتشافها خيانة خطيبها لها في منزل الزوجية الذي كان من المفترض أن يتزوجا به بعد 7 أسابيع في أكتوبر القادم، و لكنها قررت أن تنهي حياتها بعد ما شاهدته في غرفة النوم . 


وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن مذيعة شهيرة في بريطانيا تدعى "نينا" أنهت حياتها و ذلك بعدما تعرضت للخيانة و اكتشتفت ذلك حينما ذهبت إلى المنزل الذي اشترته للزواج به من خطيبها و عثرت على ملابس نسائية لسيدة آخرى في المكان، و أدركت أن خطيبها كان يخونها في منزل الزوجية . 

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و بحسب ما نشرت الصحيفة، فإن نينا، اشترت ذلك المنزل مؤخرا، و ظلت تدخر راتبها لطموحها في شراء ذلك المنزل حتى يكون عش الزوجية الذي ستتزوج فيه من خطيبها في أكتوبر القادم و لكنها لم تتمكن من القيام بذلك . 


أشارت الصحيفة إلى أن نينا كانت تعاني من إضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة و ذلك بعد إكتشافها خيانة خطيبها، و رفض خطيبها الزواج منها قبل حفل زفافهما الذي كان من المقرر إقامته في شهر اكتوبر القادم . 


جدير بالذكر أن وفاة المذيعة البريطانية أثرت للغاية في نفوس المشاهدين الذين افتقدوها في برنامجها التي كانت تقدمه قبل وفاتها، و أرسلوا برقيات العزاء لزملائها عبر رسائل البرنامج . 
 

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