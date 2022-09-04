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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هديته دراجة بخارية.. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وإسعاد يونس

أحمد سعد
أحمد سعد

تستضيف الفنانة والاعلامية إسعاد يونس فى برنامج “صاحبة السعادة” الفنان أحمد سعد وذلك يوم الثلاثاء المقبل حيث تحتفل مع زوجته بعيد ميلاده. 

وتقوم زوجة أحمد سعد باهدائه دراجة بخارية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده. 

ويشدو أحمد سعد بعدد من الأغانى التى اشتهر بها ومن بينها : “أغنية وسع وسع، أغنية سايرينا يا دنيا، أغنية بحبك يا صاحبي، أغنية سألت نفسي كتير، أغنية إيه اليوم الحلو ده، أغنية عليكي عيون”. 

أحمد سعد 

حالة من الإجماع تشهدها الساحة الفنية الغنائية علي المطربة "دنيا النوبي" التي أجمع الكثير من الملحنين والمؤلفين على موهبتها العظيمة التي ستكون واحدة من أهم مفاجآت عام 2023 مع شركة "new era" للمنتج "ميدو فؤاد التي تعاقدت معها مؤخراً وتقديمها للساحة الفنية حتى أن أول أعمالها الفنية ستكون من كلمات وألحان الملحن "عزيز الشافعي" وتوزيع ومكساج "توما".

وأكد الملحن  "عزيز الشافعي " أن صوت "دنيا النوبي" سيكون بمثابة واحد من أهم الأصوات الواعدة في عالم الموسيقى في خلال سنوات قليلة ستكون "دنياالنوبي" واحدة من أهم المطربات في العالم العربي في الوقت نفسه صرح الشاعر الغنائي "تامر حسين" أن صوتها ملء بالدفء والجمال وهي خامة جيدة للمطربة الواعدة التي سيكون لها شأن كبير وبالتالي تعاوني معها سيكون بمثابة إضافة كبيرة للساحة الفنية والغنائية.

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وأضاف حسين: "أي شاعر عندما يجد خامة صوت من الصعب تكرارها تكون سعادته بالصوت نفس سعادته عندما يسمع كلماته بصوتها فهي بمثابة تحويل الكلمات إلى حقيقة تكون بمثابة قبلة المحبين والعاشقين لسماع فن جميل وإبداع راق وأعتقد أن صوت "دنيا النوبي" واحدة من أهم الأصوات القادمة على الساحة الغنائية".

فيما أكد الموزع "توما" ان صوتها سيكون بمثابة إضافة للساحة الغنائية وليس على حساب أصوات أخرى كما يشكك البعض ان صوتها قريبا من أصوات أخرى في الساحة الغنائية ولكن في حقيقة الأمر هي إضافة جديدة بصوت مختلف ونكهة مختلفة ليس له علاقه بتشابه مع أصوات في الساحة الفنية وبالتالي كل هذا الإجماع من كبار الملحنين والمؤلفين بمثابة حب ودعم لهذا الصوت العظيم الذي سيكون بمثابة حنجرة فنية جديدة للساحة الغنائية.

ويعد هذا الإنتاج الثاني للشركة بعد المطرب "فريد" التي تخطت اغنيته أكثر من ثلاثة ملايين في أقل من أسبوع كما تقدم الشركة واحدة من أقوي اغانيها لعام 2023 من خلال ديو غنائي تم تصويره في دبي، مع المطرب أحمد سعد وأحمد زعيم ونردو في مدينة أبوظبي "ويعد طفرة كبيرة في عالم إنتاج الفيديو كليب حيث إن فريق العمل الذي نفذ الفيديو كليب واحدة من أهم الشركات العالمية والتي من المقرر طرحها في اول سبتمبر القادم.

الاعلامية اسعاد يونس برنامج “صاحبة السعادة” أحمد سعد الفنان أحمد سعد Arts Entertainment

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