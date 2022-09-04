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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطريق الدائري والمحور .. تعرف على الحركة المرورية الآن

الحالة المرورية
الحالة المرورية

تشهد حركة المرور على الطريق الدائري بمناطق المنيب والكونيسة والمريوطية في الجيزة، استقرارًا فى الحركة وكذلك تستقر الحالة على الطريق الدائري بمناطق كورنيش النيل والمعادي حتى التقاطع مع طريق الاوتوستراد.

كما تستقر حالة مرور السيارات على الطريق الدائري بمناطق القطامية وكذلك القاهرة الجديدة وصولا إلى مناطق السلام والمرج، لا سيما استقرار الحالة على مناطق مسطرد والوراق وايضا امبابة.

ويشهد الطريق الدائري بمناطق أكتوبر والمتحف المصري الكبير بطئاً في حركة مرور السيارات من أعلى المتحف وحتى مخرج شارع اللبيني في الجيزة، للقادم من مناطق أكتوبر باتجاه المريوطية.

وتستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري الاوسطي بكامل قطاعاته، كما تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي بدون ظهور اي مؤثرات او معوقات على الحركة.

ويشهد محور ٢٦ يوليو بطئاً في حركة المرور في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من مناطق الشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، مع استقرار الحالة المرورية على باقي الانحاء.

وتستقر الحالة المرورية على محور روض الفرج ومحور الضبعة، وطريق شبرا - بنها الحر، والمحاور الرئيسية.

كما تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي وايضا طريق الفيوم وطريق الواحات.

وتستقر الحالة المرورية على طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي، وطريق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم.

أيضا تستقر حركة المرور على طريق السويس الصحراوي، الإسماعيلية الصحراوي وطريق بلبيس.

طريق العلمين الصحراوي المتحف المصري القاهرة الجديدة طريق الدائري الأوسطي كورنيش النيل محور روض الفرج الطريق الدائرى الحالة المرورية

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