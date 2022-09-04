يهدد 3 دول بكوارث طبيعية.. قرارات عاجلة لمواجهة الإعصار الأقوى في عام 2022

عززت السلطات الصينية الإجراءات الأمنية في شرق البلاد بسبب اقتراب إعصار هيننامور، الذي يعتبره المتنبئون الأقوى في عام 2022.

وحسب وكالة “وكالة أسوشيتد برس” الأمريكية، فإنه تم تعليق خدمات العبارات في مدن شرق البلاد، وتم إلغاء أكثر من 100 رحلة بالعبارة و 40 رحلة في منطقة تايوان في اليوم السابق، وتم إلغاء جميع رحلات العبارات في شنجهاي اليوم الأحد.

وأوصت السلطات أطقم السفن بالاحتماء من العاصفة في الموانئ القريبة، وحثت السكان على عدم التجمع في مجموعات كبيرة في الشارع أو في الداخل.

ونشرت حكومة شنجهاي أكثر من 50000 ضابط شرطة لمساعدة خدمات الطوارئ وتنظيم المرور.

ويتحرك الإعصار شمالًا باتجاه بحر الصين الشرقي مع هبوب رياح تصل إلى 175 كم / ساعة.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن هيننامور ستجلب أمطارًا غزيرة إلى تشجيانج وشانجهاي وتايوان.

ويهدد الإعصار، بالإضافة إلى الصين، بكوارث طبيعية في اليابان وكوريا الجنوبية.