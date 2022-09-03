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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الصين بشأن صفقة الأسلحة بين أمريكا وتايوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، بيانًا عاجلاً طالبت فيه الولايات المتحدة بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة التي أعلنتها مع تايوان.

وقالت الخارجية الصينية في بيانها: "صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان تهدد العلاقات بين بكين وواشنطن، وسنتخذ إجراءات مضادة ما لم تلغ صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان".

صفقة بـ1.1 مليار دولار

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة إلى تايوان بأكثر من 1.1 مليار دولار.

وتشمل الأسلحة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية 665 مليون دولار مخصصة لنظام رادار إنذار مبكر لمساعدة تايوان في تعقب الصواريخ التي قد تستهدفها.

وتأتي تلك الأسلحة في إطار السياسة الأمريكية المستمرة لدعم تايوان، رغم الغضب الصيني جراء ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن صفقة أسلحة مسبقا.

وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم مطالبة الكونجرس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان".

وتشمل الأسلحة: "60 صاروخا مضادا للسفن و100 صاروخ جو-جو، وذلك وسط توتر متصاعد مع الصين".

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وأجرت الصين أكبر مناوراتها الحربية حول الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذا الشهر.

ورفضت الصين، الإثنين، شكاوى تايوان من تكرار تحليق الطائرات الصينية المسيرة بالقرب من جزر تسيطر عليها تايبيه ووصفتها بأنها "لا تستحق (إثارة)‭ ‬هذه الضجة".

وتؤكد إدارة بايدن والمشرعون الأمريكيون على دعمهم المستمر لحكومة تايبيه.

وسينصب التركيز على دعم أنظمة تايوان العسكرية والوفاء بالطلبيات الحالية، بدلا من تزويد الجزيرة بقدرات جديدة.

التوترات الأخيرة

وكان التوتر في مضيق تايوان بلغ ذروته في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطلع أغسطس الجاري إلى تايبيه، ما أثار ردّ فعل غاضباً من بكين التي نظمت على الإثر أكبر تمارين عسكرية لها في محيط الجزيرة.

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وفي أعقاب الزيارة أرسلت بكين سفناً حربية وطائرات مقاتلة إلى محيط الجزيرة، في المناورات العسكرية الأكبر من نوعها التي تنفّذها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وأعلنت واشنطن في 12 أغسطس عزمها على تعزيز العلاقات التجارية مع تايوان، مؤكدة حقها في التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ردا على سلوك بكين.
 

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