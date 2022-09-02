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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تايوان تتسلم طائرة بدون طيار من الولايات المتحدة 2025 والبقية 2029

صدى البلد

 أعلن مصدر في وزارة الدفاع التايوانية اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تسليم أربع طائرات بدون طيار من طراز إم كيو-9بي وأنظمة ملحقة اشترتها تايوان من الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2029، أي بعد حوالي عام مما كان متوقعًا. 


ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية - عن المصدر قوله - إن التسليم المقرر لأول طائرة بدون طيار من طراز MQ-9B ظل دون تغيير وهو 2025 الذي تم التفاوض عليه في وقت سابق من هذا العام.
ووفقا لنظام المشتريات الإلكترونية الحكومي، أن الطائرات الأربع بدون طيار والأنظمة الملحقة ستكلف 16.8 مليار دولار تايواني (549.56 مليون دولار أمريكي). 


وكان تقرير إعلامي قد أشار في وقت سابق إلى أن تايوان والولايات المتحدة اتفقتا على موعد استكمال التسليم عام 2028 وذلك في المفاوضات التي جرت في وقت سابق من هذا العام، لكن يبدو أن ذلك تغير بحلول الوقت.


وبحسب المصدر، ستتسلم الحكومة الطائرات بدون طيار في بلدة هسينشينج في هوالين، حيث توجد قاعدة الجناح الخامس التكتيكي المركب للقوات الجوية.


وفي حين سيتم استخدام الطائرات بدون طيار في المقام الأول لعمليات الاستطلاع البحرية والأرضية، إلا أنها قادرة أيضًا على حمل الأسلحة، مما يسمح لها بالعمل كطائرات احتياطية للطائرات المقاتلة أثناء الحرب، وفقًا لوزارة الدفاع الوطني.

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