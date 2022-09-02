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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان تلغي عشرات الرحلات الجوية وخدمات العبارات مع اقتراب إعصار هينامنور

صدى البلد

قررت تايوان إلغاء عشرات الرحلات الجوية، معظمها محلية، وخدمات العبارات قصيرة وطويلة المدة مع اقتراب إعصار هينامنور من الساحل الشرقي لتايوان.


وذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية اليوم الجمعة، أنه وفقا لإدارة الطيران المدني، تم إلغاء 8 رحلات - سبع منها محلية وواحدة دولية - بسبب العاصفة، وتم تأجيل ثلاث رحلات أخرى بين تايوان وسنغافورة ومانيلا لنفس السبب.


وذكر مكتب الموانيء البحرية، أنه تم إلغاء ما مجموعه 65 خدمة عبارات على 12 طريقا كان مقررا اليوم الجمعة.


ووفقا لإدارة الطقس المركزية، ظهر إعصار هينامنور على بعد حوالي 420 كيلومترا شرق كاب إلونبي، أقصى طرف جنوبي جزيرة تايوان، ويتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة 8 كيلومترات في الساعة.


وأضافت أن العاصفة، التي يبلغ نصف قطرها 250 كيلومترا، تحمل رياحا سرعتها 162 كيلومترا في الساعة مع هبات تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة.


وفي سياق متصل، ذكرت اليابان أن إعصار "هينامنور" القوي يتحرك ببطء نحو جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان منذ صباح اليوم، بينما حذرت وكالة الأرصاد الجوية من هبات قوية وموجات عاتية جراء الإعصار.


ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من جزر "ساكيشيما" قبالة جزيرة أوكيناوا الرئيسية مساء غد السبت، ومن المتوقع أن ينتقل شمالا إلى بحر الصين الشرقي من الأحد حتى الاثنين، ويقترب من كيوشو في جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء.

 

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