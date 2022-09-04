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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. السيطرة على حريق بمطعم مشويات في المندرة

حريق بمطعم
حريق بمطعم

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، حريق اندلع بمطعم مشويات في منطقة المندرة قبلي بحي المنتزه ثان، وذلك دون حدوث أي إصابات بين العاملين.

وكان قسم شرطة المنتزه ثان، تلقى بلاغًا، يفيد نشوب حريق بأحد المحال بشارع المهداوي بمنطقة المندرة قبلي، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

 وتبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق بمطعم مشويات أسفل عقار بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن تلفيات محدودة وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات.

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تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأوضحت هدى أبوكليلة، رئيس حى المنتزه ثان، أن الحريق نتج عن تراكم الدهون وتفاعلها مع الفحم على السطح الداخلى لشواية اللحوم بالمحل المذكور.

وأشارت رئيس الحي إلى أنه جرى السيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وتحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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