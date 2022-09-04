عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة الإدارة الإشرافية والمفتشين.. تعرف على شروط التقدم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية (مفتش دعوة ) من بين العاملين بالأوقاف بالشروط التالية.

 

مسابقة الإدارة الإشرافية للعام 2022م

وبينت وزارة الأوقاف شروط التقدم للوظيفة: 

1. أن يكون المتقدم لوظيفة مفتش دعوة شاغلاً للدرجة الأولى أو الثانية.

2. أن يكون سليم الحواس .

3. أن يكون قد حصل على تقدير ممتاز في آخر ثلاث سنوات.

4. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو أُحِيل إلى محكمة تأديبية، أو لجنة القيم.

5. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والمقابلة الشخصية.

6. أن يكون حسن السير والسلوك .

7. أن يقبل العمل بأي مديرية أو إحدى إداراتها الفرعية التي بها عجز.

وشددت على من يرغب التقدم ملء البيانات التالية خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان من خلال التالي اضغط هنا.

الأوقاف: إطلاق مجالس إقراء جديدة بـ 5 محافظات

وزير الأوقاف: الاجتهاد ضرورة لتقديم رؤية دينية للقضايا الحديثة وبضوابط | فيديو

مسابقة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة 

وحرصًا من وزارة الأوقاف على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتفعيلاً لدور المتابعة الدورية، ونظرًا لاحتياج الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة لمفتشين في التخصصات التالية : (مالي – إداري – أوقاف ومحاسبة – هندسي ).

أعلنت الأوقاف عن فتح باب التقدم لأبنائها من العاملين بالوزارة والمديريات الإقليمية للمسابقة بالشروط التالية: ـ

1. أن يكون المتقدم مسكنًا على الدرجة الثانية.

2. أن يكون المتقدم تقديره ممتاز في تقارير تقويم الأداء خلال آخر عامين على الأقل.

3. أن يكون المتقدم من المجموعة الوظيفية النوعية المطلوبة وطبقاً للموازنة.

4. التفتيش الإداري (تنمية إدارية).

5. سكرتارية مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

6. التفتيش المالي (تمويل ومحاسبة).

7. تفتيش الأوقاف والمحاسبة (باحث شئون أوقاف ـ خدمات اجتماعية).

8. تفتيش هندسي (تخصصية هندسية).

9. ألا يكون وقع عليه أي جزاء آخر عامين.

10. ألا يكون وقع عليه أي جزاء مخل بالشرف خلال حياته الوظيفية

وشددت وزارة الأوقاف على من يرغب التقدم ملء البيانات التالية خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.. للتفاصيل الكاملة اضغط على الرابط هنا

الأوقاف وزارة الأوقاف مسابقة الإدارة الإشرافية للعام 2022م العاملين بالاوقاف مبدأ تكافؤ الفرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

كله إلا قطع العيش.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال والخطيب؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة لاعب فيوتشر

ركب الصاروخ.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022

ترشيحاتنا

خوفا من كارثة .. روسيا تجعل أوروبا تتصبب عرقا بسبب أزمة الطاقة

كارثة تهدد اقتصاديات دول العالم الثالث ..تداعيات وقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا

بعد واقعة مطعم البرنس.. تعرف على حالات غلق المحال العامة طبقا للقانون

السيسي يوجه بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين

غداً.. مجلس الحوار الوطني يجتمع لاختيار مقرري اللجان والمحاور

بعد إهداء زوجها دراجة نارية.. 10 صور جريئة لـ زوجة أحمد سعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إهداء زوجها دراجة نارية.. 10 صور جريئة لـ زوجة أحمد سعد

بالمايوه والشورت.. منة فضالي بإطلالات جريئة ومثيرة في عيد ميلادها |شاهد

بإطلالة تكشف خسارتها الشديدة للوزن.. رضوى الشربيني تنشر صورا جديدة| شاهد

ملابس جريئة وأسعار خرافية.. إطلالات أثارت ضجة لـ درة بمهرجان فينيسيا

فيديو

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ