علاقة غير متوقعة بين آلام الظهر والقلب.. تعرف عليها

اكتشف علماء بجامعة كولومبيا وجود علاقة قوية بين أمراض الظهر الشائعة والإصابة بـقصور القلب الذي يزيد حالات الوفاة المبكرة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ذي صن”، يعتقد العلماء أن قصور القلب الناتج عن بروتينات ترانستريتين وأميلويد (ATTR-CM)، هو السبب الأكثر شيوعا لحالات فشل القلب التى تزيد حالات الوفاة، وهذه الحالة تسبب مشاكل في القلب والعمود الفقري والأربطة والأنسجة الأخرى.

وتتسبب هذه المواد فى تصلب جدران القلب وتقليل كمية الدم التي يمكن للقلب ضخها، ولكنها تتجمع في أنسجة أخرى، بما في ذلك العمود الفقري والتي كان الأطباء قادرين على استخدامها كدليل.

وتكشف الدراسات الحديثة أن الذين يعانون من حالة تضيق العمود الفقري القطني المعروفة باسم التضيق الشوكي، يستمر معهم تطور عضلة القلب النشواني الناتج عن البروتين الرابط للثيروكسين بعد 5 إلى 15 عاما.

ويعاني مرضى القلب من آلام الظهر بسبب تضيق العمود الفقري القطني، وهو تضيق القناة الشوكية في الجزء السفلي من الظهر.

وذكر موقع "هوبكنز ميديسن" أن من يعانون من هذه الحالة يواجهون صعوبة في المشي لمسافات طويلة أو يرغبون فى الانحناء للأمام لتخفيف الضغط على أسفل الظهر.

ومن أهم الأعراض التى تكشف الإصابة بأمراض القلب هى الشعور بألم أو تنميل في الساقين والقدمين، وفي الحالات الأكثر شدة، صعوبة التحكم في الأمعاء والمثانة.

ووفقا لمجلة JAMA يصيب تضيق العمود الفقري القطني شخصا واحدا من بين كل عشرة بالغين حسب الإحصائيات الأمريكية.

وقام الباحثون في كلية الأطباء والجراحون بجامعة كولومبيا وبقيادة دكتور ماثيو مورير، أستاذ الطب، بتحليل أنسجة العمود الفقري من 47 مريضا خضعوا لجراحة تخفيف الضغط على العمود الفقري وكانوا يعانون من آلام الظهر، ووجدوا بروتينات أميلويد وترانستريتين، التي تتجمع في القلب، في 10 من المرضى.