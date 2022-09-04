انطلاق قافلة تكنولوجية لصيانة الحاسب الآلي وتدريبات البحث العلمي بإدارة إطسا التعليمية

انطلقت اليوم أول قافلة لصيانة أجهزة الحاسب الآلي متجهة لصيانة الأجهزة بإدارة إطسا التعليمية. ، شملت القافلة عدد ٥٠ أخصائى تطوير من إدارتى شرق وغرب الفيوم التعليمية لصيانة أجهزة الحاسب الآلي وتدريبات البحث العلمي في ٣٢مدرسة بإدارة اطسا التعليمية.



ذلك فى إطار دعم ورعاية الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف أ. سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

فى خمس قاعات تشمل :-قاعة مدرسةعتمانة المزارعة الثانوية وتشمل ( مدرسة اهريت ت.ا - جردو أ- جردو الاعدادية للبنات - جردو الثانوية - مطول الابتدائية -مطول الاعداديه ) وإشراف الأستاذ محمد حسنى محمد، وقاعة مدرسة ربيع خالد الابتدائية وتشمل (مدرسة الطاحون الابتدائيه - حسن غانم الابتدائية - باتع الاعداديه - محمود صبرى ) وإشراف الأستاذ محمد أحمد عبدالله وقاعة مدرسة ابوجندير الثانوية وتشمل (مدرسة أبو جندير المشتركة - ابوجندير الابتدائية - مجمع ابوجندير - موسى سيف النصر الاعدادية المختلطة - الونايسة الابتدائيه -الونايسة الاعداديه - ابوديهوم الابتدائيه -نوارة الابتدائيه ) وإشراف الأستاذ محمود محمد إبراهيم.

وقاعة مدرسة الشهيد عمر فتحي الابتدائية وتشمل مدرسة (قلمشاة الابتدائية -قلمشاة بنين الاعدادية - السادات - قلمشاة بنات الاعدادية - الحمدية الابتدائية -الحمدية الاعدادية - مفتاح الابتدائية ) وإشراف الأستاذ خالد أحمد عبد الصادق.

وقاعة مدرسة منية الحيط الثانوية وتشمل مدرسة (السلام الابتدائيه - منية الحيط بنين - الشهيد عمرو دهشان ) وإشراف الأستاذة رقيه كمال .

وقد قامت أ. سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وأ. حمدى السيد وكيل المديرية ، بتحفيزهم وتشجيعهم على أداء المهمة المطلوبة والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي، بحضور المهندس محمد فاروق مسئول التطوير التكنولوجي بالمديرية، ومسئولي إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

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