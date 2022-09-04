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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

تبدأ من 335 ألف جنيه..

5 سيارات سيدان شبابية 2022 في مصر.. صور

5 سيارات سيدان
5 سيارات سيدان

يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة من الموديلات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميمات الهيكلية، بين فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، والتي اكتسب شهرة واسعة نسبة للعديد من المقاومات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات سيدان شبابية موديل 2022 في السوق المصري.

5 سيارات سيدان

1 – ام جي 5 موديل 2022 

 

دعمت السيارة ام جي 5 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، بينما يمكنها التسارع من 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 12.5 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 من 335 ألف جنيه حتى 380 ألف جنيه.

5 سيارات سيدان

2 – جاك J7 موديل 2022 

 

زودت السيارة جاك J7 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة قدرة 150 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء طراز CVT، بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

 

ويتراوح سعر السيارة جاك J7 موديل 2022 بين 432.900 جنيه و 459.900 جنيه.

5 سيارات سيدان

3 – رينو ميجان موديل 2022 

 

حصلت السيارة رينو ميجان موديل 2022 على محرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، وامكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.8 ثانية، بالاضافة إلى محرك اخر تيربو سعة 1300 سي سي بقوة 150 حصانا.

 

وتقدم السيارة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة سعرية تبدأ من 395 الف جنيه حتى 535 الف جنيه.

5 سيارات سيدان

4 – هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

 

زودت السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي، مع عزم دوران يبلغ 132 نيوتن/متر، وقوة قدرها 99 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 11.3 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/ساعة.

 

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 من 370 الف جنيه حتى 410 الف جنيه.

5 سيارات سيدان

5 - أيولوس A30 موديل 2022

 

تأتي السيارة أيولوس A30 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من سرعات سرعات أوتوماتيكية الاداء WET DCT، بينما يبلغ متسوط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

ويبلغ سعر السيارة أيولوس A30 موديل 2022 بقيمة قدرها 455 الف جنيه.

5 سيارات سيدان سيدان شبابية موديل 2022 5 سيارات سيدان 5 سيارات سيدان شبابية موديل 2022

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