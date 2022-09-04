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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم .. مدير البحوث الإقليمية يفتتح دورة تدريبية عن أساليب الري الحديث

دير زراعة الفيوم
دير زراعة الفيوم اثناء اللقاء

افتتح الدكتور أحمد إبراهيم مدير محطة البحوث الاقليمية بالفيوم الدورة التدريبية بعنوان أساليب الري الحديث تحت ظروف التغيرات المناخية وأثرها علي الانتاج الزراعي المنظمه من قبل المحطه بالاشتراك مع معهد بحوث الأراضي والمياه في الفترة من الأحد ٩/٤ وحتي الأربعاء ٩/٧ /٢٢ ٢٠  وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالفيوم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث الاقليمية.

وذلك لتسليط الضوء على التغيرات المناخية والجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي حدثت هذا العام وتأثر الإنتاج الزراعي بشكل كبير وخاصة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية  وذلك بحضور الأستاذ الدكتور سامح عبده استاذ الري بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ولفيف من الأساتذة والباحثين  بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم ومحطات البحوث الزراعية وإدارة التجارب.

حيث حاضر مدير محطة البحوث الاقليمية بالفيوم محاضرة بعنوان الزراعة الذكية مناخيا  وحاضر الأستاذ  الدكتور  فراج ربيع  محاضرة بعنوان  المواد  المائية وطرق الحفاظ عليهآ  من التلوث  وفي ختام اليوم الأول للدورة تم طرح بعض الأسئلة من الباحثين  وتم الرد عليها.

 

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الفيوم مدير البحوث الاقليمية دورة تدريبية أساليب الرى التغيرات المناخية

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