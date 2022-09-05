تراجع 5 جنيهات.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-9-2022

انخفض سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين سبتمبر 2022 بقيمة 5 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

عيار 24 الأعلي قيمة وفئة



وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1269جنيها مقارنة 1274 جنيها أمس الأحد .

الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو1163 جنيها مقارنة 1158 جنيها أمس الأحد.

الذهب عيار 21 الأشهر تداولا



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1110جنيها مقارنة 1115جنيها أمس .

و

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 951جنيها مقارنة 956جنيها بأمس.

جرام الذهب عيار 14



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 740جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 634 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8880جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2 مليون جنيه.

سعر كيلو الذهب

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1714دولار للأوقية



اختلاف أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب معلومة مهمة



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.