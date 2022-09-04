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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة الصحة: نستهدف زيادة عدد وحدات التشخيص عن بعد إلى 300

صدى البلد

قال حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة التشخيص عن بعد تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين من أساتذة متخصصة، دون أن يتحمل مشقة التنقل والسفر.

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن فكرة التشخيص عن بعد تتم داخل الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية المنتشرة في المحافظات، منوها بأن الوزارة أتحت 122 جهاز تشخيص عن بعد داخل كافة المحافظات.

وأوضح أن هناك 33 جهاز تشخيص عن بعد أيضا في كافة المستشفيات الجامعية، مسترسلا: المواطن يمكنه أن يذهب إلى الوحدات الصحية ويتم إجراء الكشف له من قبل أساتذة طبية في محافظة أخرى.

وأكمل: في حالة احتياج الحالة المرضية لننقل من أجل تلقي العلاج، تقوم المبارة بالتدخل والتكفل بنقل المريض إلى المكان المحدد له، منوها بأن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف زيادة عدد الوحدات إلى 300 وحدة للتشخيص عن بعد.
 

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