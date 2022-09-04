استكمال حملة الإشغالات ورفع المخلفات من شوارع مدينة الخارجة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، التابعة لمحافظة الوادى الجديد، باستكمال العمل بحملة رفع الإشغالات بمدينة الخارجة.

وتوجه قسم الإشغالات إلى سوق حى المروة وسوق البلد وميدان الإسعاف لرفع الإشغالات التى تعوق المارة والحركة المرورية بتلك الأماكن.

من ناحيته قال جهاد متولى رئيس مركز ومدينة الخارجة، إن فريقا من الإدارة الهندسية بالمركز، قام بعمل حملة نظافة بحى ٢٥ يناير وإزالة النباتات العشوائية بجوار العمارات.

بالاضافه الي شن حملة نظافة بشارع الشهيد طلعت ضرغام، عن طريق كنس ورفع القمامة ومخلفات زراعية من قطاع البلد القديمة ودلك بإشراف أحمد صدقي مساعد رئيس المركز.