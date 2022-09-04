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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التموين: طلب صندوق النقد رفع الدعم «شائعة مغرضة».. والدولة تكثف برامج الحماية

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي والامن العام في العالم، ومفهوم الامن الغذائي أصبح أولوية قصوى في مصر والعالم، قائلا: "لم نتأخر فى توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية".

وأضاف الدكتور على المصيلحي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن التضخم العالمي وصل لأكثر من 7% لأول مرة منذ 40 عاما، وبعض دول المنطقة تعاني أزمة فى توفير السلع الأساسية وهذا لم يحدث في مصر، كما أن الدولة كثفت برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة التضخم المستورد.

ورد الدكتور علي المصيلحي، على ما يثار بشأن طلب صندوق النقد الدولي رفع الدعم في مصر مقابل إعطاء مصر قرضا جديدا؛ قائلا: الحديث عن رفع الدعم ضمن مفاوضات صندوق النقد الدولي؛ شائعة مغرضة، والمغرضين يريدون أن يبينوا أن صندوق النقد الدولي جاي يضر البلد، وهذه رؤية قديمة، مؤكدا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لم نكن سنصبح قادرين على تحمل الأزمات العالمية.

وزير التموين حديث القاهرة التجارة الداخلية الإصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولى التموين

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