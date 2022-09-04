انخفاض أسعار السلع.. غرفة الصناعات الغذائية تزف بشرى للمواطنين

قال محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار إعفاء 19 قطاعا من الضريبة بأثر رجعي بمثابة بشائر نقلة صناعي جديدة في مصر، وقرارت شجاعة وتأتي في وقت مناسب من أجل فتح آفاق صناعية جديدة.

وأضاف "محمد أنور" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن صناعة المكملات الغذائية والأغذية تعيش أزمة كبيرة الفترة الحالية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن تلك القرارت ستساهم كثيرا في تسهيل الأمور على تلك الصناعات.

وأكمل: العالم يشهد الآن انفراجة في أسعار المواد الخام، منوها بأن هناك مؤشرات حقيقية داخل وخارج مصر تؤكد على انخفاض الاسعار الخاصة بالسلع الفترة القادمة.

ونوة بأن القرارت الأخيرة التي أتخذتها الجمارك اليوم ستساهم في تقدم الصناعة المحلية قريبا.

