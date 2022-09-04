مباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وجيبوتي

التقى السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، "إلياس موسي دوالة" وزير الاقتصاد المكلف بالمالية الجيبوتي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وجيبوتي في مختلف المجالات.

وأعرب الوزير الجيبوتي عن سعادته برؤية التزايد والتنوع الكبير في المنتجات المصرية بالسوق الجيبوتية، مثنياً على جودتها، ومشيراً إلى حرص الجانب الجيبوتي على الاستمرار في التعاون مع مصر في مجالات التجارة، وذلك في ظل سعي الدولة لتنويع مصادر الاستيراد.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) المزمع إقامته في مصر نوفمبر المقبل، حيث أشار الوزير إلى الأهمية التي توليها بلاده لإنجاح هذه الدورة من المؤتمر، متفقاً مع السفير المصري حول كون الدول الإفريقية من أكثر الدول تضرراً من التغيرات المناخية، خاصاً بالذكر التحديات التي تواجه منطقة القرن الأفريقي في هذا الصدد وعلى رأسها الجفاف.

ومن جانبه، أكد السفير المصري على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي، وأنه يتعين على الجانبين العمل بجد وهمة لتنفيذ الرؤية التي وضعتها القيادتان السياسيتان للبلدين لتحقيق التقارب في مختلف المجالات