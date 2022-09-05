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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طلبك مرفوض.. هاري وزوجته ميجان يحرجان الأمير تشارلز

صدى البلد

يعود كل من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل إلى المملكة المتحدة، ومع تلك العودة رفضا دوق ودوقة ساسكس دعوة مفتوحة للبقاء مع الأمير تشارلز في منزل عطلاته الاسكتلندي في عقارات بالمورال، ولكن دعوة الأمير قوبلت بـ الرفض.

 

وأكدت مصادر القصر أن الامير ويلز أمير ويلز أخبر الزوجين أنهما مرحب بهما دائمًا في منزله قبل وصلهما لرحلتهما إلى المملكة المتحدة.

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وقالت مصادر ملكية أن تشارلز كان يعتقد أن بقاء دوق ودوقة ساسكس معه سيكون فرصة جيدة للجميع وللاسترخاء ومراجعة الحسابات بين أفراد العائلة.

 

وقال المصدر لكن الدعوة رُفضت، مضيفًا أن تشارلز لم يتردد في محاولاته لإعادة الود مع ابنه  الأمير هاري على الرغم من الهجمات العنيفة الذي يشنها الأمير هاري وزوجته ميجان.

 

تم تداول أخبار الدعوة المرفوضة بعد أن التقطت صورة لـ الأمير تشارلز، متوجهًا إلى الكنيسة في بالمورال وحده، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 

يزعم المطلعون أنه لا يزال هاري البالغ من العمر 37 عامًا وميجان لديهم موقف عدائي من العائلة المالكة.

 

هاري وميجان ، اللذان يقيمان حاليًا في كاليفورنيا ، موجودان في المملكة المتحدة هذا الأسبوع لحضور حدثين خيريين، ويسافر الزوجان إلى مانشستر يوم الإثنين ، حيث من المقرر أن تلقي ميجان خطابًا حول المساواة بين الجنسين.

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فرق حراسة من الكلاب

شوهدت فرق الكلاب المتخصصة في قاعة بريدجووتر ، حيث ستلقي ميغان خطابها. من المفهوم أن الزوجين ومنظمي الحدث قد رتبوا إجراءات أمنية بعد أن أُبلغ هاري أنه لم يعد مؤهلاً للحصول على حراس شرطة مسلحين رسميين ممولين من دافعي الضرائب.

وأكد متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى أن ضباطها لم يشاركوا ، مضيفًا أن الأمن للحدث كان من مصادر خاصة.

ميجان الأمير هاري ساسكس تشارلز الرفض

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