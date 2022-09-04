الملكة إليزابيث مذعورة والأمير تشارلز مكتئب..قنابل هاري وميجان النووية تهز قصر باكينجهام

لا تزال أزمة العائلة المالكة البريطانية بين الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من جهة والعائلة من جهة أخرى محتدمة، حيث وصفت تصريحات ماركل بأنها لها وقع "قنبلة نووية" داخل أرجاء قصر باكينجهام.

وتلقي الهجمات الضارية على العائلة المالكة من قبل ميجان ماركل بظلالها على الملكة إليزابيث نفسها، ويصفها مصدر يعرفها جيدًا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بأنها "قنابل نووية"، في حين أن الأمير تشارلز مندهش تماما، بحسب ما ذكره أحد أصدقائه.

يتواجد الزوجان، هاري وميجان، في بريطانيا هذا الأسبوع لحضور قمة الشباب وحفل جوائز "ويلتشايلد" في لندن يوم الخميس، يعد ذلل، سيسافرون إلى ألمانيا.

الملكة قلقة والأمير تشارلز حزين

تحدث مصدر ملكي إلى "التايمز" في أعقاب مقابلة ميجان التي تسببت في العناوين الرئيسية مع "The Cut":"من الصعب أن ترى كيف أن ما يفعلونه سيعادل قيم الملكة، التي لم تشجع الناس أبدًا على مناقشة العلاقات الأسرية الشخصية بعمق في الأماكن العامة"، ويقول مصدر مقرب من الملكة إليزابيث إنها لا ريد أن تكون في حالة تأهب طوال الوقت، في انتظار رؤية ما ستكون عليه "القنبلة النووية التالية" لأن هذا سيكون له عواقب سيئة عليها.

على الرغم من أن معسكر ميجان شكك في الاقتباس الذي نوقش كثيرًا عن هاري "يفتقد" والده، إلا أن أصدقاء تشارلز يخبرون "التايمز" أن السخرية لا تزال "مؤلمة" بالنسبة له، خاصة بعد قضاء بعض الوقت مع هاري وميجان وأحفاده، أرشي وليليبت، خلال اليوبيل البلاتيني في يونيو، والذي اعتبره تشارلز "إجراءً بسيطًا للتعويض"، وفقا لأحد الأصدقاء، بعد مقابلة ساسكس المتفجرة مع أوبرا وينفري العام الماضي.

وقال الصديق لصحيفة التايمز:"على مدى عامين، كان هناك تدفق مستمر من الأشياء الصعبة التي تُقال عن رجل لا يستطيع [علنًا] الدفاع عن نفسه من قبل زوجين من الواضح أنه يحبهما ويفتقدهما. هذا صعب للغاية على المستوى الشخصي. إنه مندهش تمامًا من سبب شعور ابنه، الذي يحبه بشدة، أن هذه هي الطريقة التي يجب اتباعها في إدارة العلاقات الأسرية".

قال مصدر ملكي:"كان الجميع يأمل في أن يذهبا (هاري وميجان) ليكونا مستقلين ماليًا، ويواصلان مساعيهما الخيرية وأن يكونا سعداء - وأن يسيروا بطريقتهم الخاصة، ربما لم يعودوا يشعرون بالحاجة للهجوم على النظام لهذه الدرجة. ولكن بعد ذلك، لكن قوة نجوميتهما تتطلب ارتباطا بالعائلة الملكية تتطلب قوة، والخلافات العائلية هي وقود تلك النيران " التي تبقيهم دائما في دائرة الاهتمام والأضواء.

زعمت ميجان أن أحد أعضاء فريق التمثيل الجنوب أفريقي The Lion King أخبرها في العرض الأول بلندن 2019 لنسخة فيلم من المسرحية الموسيقية:"عندما تزوجت من هذه العائلة، ابتهجنا في الشوارع كما فعلنا عندما تم إطلاق سراح مانديلا من السجن، كان هذا محل خلاف على نطاق واسع، كما قوبل بالجحود في القصر. قال مصدر ملكي: "كل شيء مذهل". "نيلسون مانديلا؟ من التالي،غاندي؟ ببساطة لا توجد كلمات لوصف وهم ومأساة كل ذلك ".

المصدر الذي يعرف ساسكس يتساءل لماذا ميجان "تنظر باستمرار إلى مدى فظاعة أن تكون ملكيًا لفترة وجيزة. كيف يبدو النجاح، هل هو رقم في البنك؟ هل هو أنهم قتلوا النظام الملكي؟".

وقال مصدر آخر في القصر لصحيفة التايمز: "في نهاية المطاف هم يهاجمون المؤسسة التي وضعتهم في المكانة التي هم فيها، وطول عمر هذه الاستراتيجية ليس مستدامًا".

لا توجد أسئلة!

من المؤكد أنه سيكون أسبوعًا محمومًا بالنسبة لهاري وميجان. ومع ذلك، سوف يبذلون قصارى جهدهم لتجنب أي تدقيق من قبل الصحافة في أعقاب مقابلة ميجان مع "The Cut" التي شهدت مقارنة نيلسون مانديلا سيئة السمعة المشار إليها أعلاه.

ولإضفاء لمسة فريدة على مفهوم المؤتمر الصحفي، سيظهر هاري في واحد يوم الثلاثاء، لكنه سيختفي قبل أن تتمكن أي من الصحافة المجمعة من طرح سؤال بالفعل، وبدلاً من ذلك، سيقوم هاري "بإلقاء تصريحات" للصحافة في اجتماع يوم الثلاثاء، ثم يقوم بالتخلي عن نفسه، حيث يساعد في بدء الاستعداد لألعاب إنفيكتوس 2023 ، حدثه على غرار الألعاب البارالمبية للمحاربين القدامى الجرحى، وفقًا لتقارير "تليجراف".

من غير المرجح أن يتلقى الزوجان أي شيء بخلاف التملق بمجرد دخول أبواب ارتباطاتهما الرئيسية في حفل جوائر "ويلتشايلد" وقمة "وان يانج وورلد". ولكن لن يكون مفاجئا إذا استفادوا من ترتيبات الدخول والخروج السرية لتجنب صيحات الاستهجان من قبل الجمهور البريطاني الغاضب في الشارع.

ويخوض هاري معركة مستمرة مع الدولة البريطانية حول ترتيباته الأمنية، قائلاً إنه يجب أن يكون مشمولا بحماية الشرطة التلقائية في المملكة المتحدة. لكن المتحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى قال إن حدث يوم الاثنين، على الأقل سيكون "مؤمنا بشكل خاص".