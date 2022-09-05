مفاجأة..خبير: مصر لا تستطيع إرجاع حجر الرشيد من بريطانيا

تحدث الدكتور محمد عطية هواش مدرس ترميم الآثار، عن ملكية مصر لحجر الرشيد المتواجد ببريطانيا وسبب تواجده خارج مصر.

وقال عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" الأثر المصري يعطي أي مكان موجود فيه قيمة".

وتابع عطية:"مصر ليس له حق في استرداد حجر الرشيد، وذلك بسبب أنه لم يسرق أو يخرج بطريقة غير مشروعة ولكنه حجر الرشيد خرج من مصر بعد خروج البعثة الفرنسية من مصر".

وأضاف:" الانجليز تفاوضوا مع الدولة العثمانية علي أخذ حجر الرشيد وسمح لهم بإعتباره أحد غنائم ومكاسب الحرب أيام الاحتلال الإنجليزي".

وأكمل:" ما نستطيع ملكه هو تقديم شكوي لأحد المحاكم الإنجليزي بإثبات حق مصر في حجر الرشيد، ولكن المحكمة سترجع الأمر لنقطة الصفر وهي أن الأمر كان بيد الدولة التي تحكم وقتها وهي الدولة العثمانية".