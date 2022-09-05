بفستان ذهبي..سمية الخشاب تخطف الانظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة سمية الخشاب فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت سمية الخشاب في الفيديو بفستان ذهبي مجسم، مما نال اعجاب متابعيها.

وكشفت الفنانة سمية الخشاب، إنها تعود إلى السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وقالت في تصريح خاص لـ صدي البلد: عندما عرض عليها هذا الفيلم أعجبت به للغاية خاصة أن قصة العمل ثرية وتدور في إطار تشويقي ودورها فيه مختلف ولم تقدمه من قبل.

وأكدت أنها قد وقعت عقد الفيلم وستبدأ تصويره قريبا ويكون مفاجأة للجميع لافتة أن الشركة المنتجة لم تستقر علي اسم الفيلم وجاري اختيار باقي فريق العمل المشاركون معها.